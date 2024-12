La serata di follia . Lite fuori dal locale. Muore accoltellato per strada a 17 anni

di Pier Francesco Nesti

CAMPI

Un risveglio bruttissimo, quello di ieri, per Campi. Una domenica di fine dicembre macchiata dal sangue di un giovane di poco più di 17 anni. Moubakir Maati, ucciso da cinque coltellate in via Tintori. A scoprire il corpo sarebbero stati alcuni dipendenti del vicino supermercato Coop che, intorno alle 5.30, stavano entrando al lavoro e che avrebbero avvertito i carabinieri e i soccorsi, purtroppo inutili. A precipitarsi sul posto sono state la Misericordia di Campi e la Misericordia di San Mauro che però hanno potuto constatare soltanto il decesso del ragazzo. Da ricostruire la dinamica precisa dei fatti sulla quale, sotto l’egida della Procura di Firenze, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Signa (sul posto anche i carabinieri della Stazione di Campi e la Municipale) mentre il recupero della salma è stato effettuato dalla Misericordia di Empoli. Qualcosa in più, tuttavia, potrebbero dirlo le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza attive nella zona. Il ragazzo, nato a Poggibonsi e residente a Certaldo, sarebbe stato in precedenza alla discoteca Glass Globe, in via Verdi, che al momento della sua morte però sarebbe già stata chiusa. In una serata particolarmente ‘brava’, viste anche le numerose segnalazioni arrivate all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine. Una serata, ma soprattutto una nottata, che si è lasciata dietro di sé tantissime bottiglie vuote, altrettante rotte e tante lamentele da parte chi vive nei pressi della discoteca. Ma si è lasciata alle spalle, purtroppo, la vita di un ragazzo giovanissimo morto da solo in strada. Sembrerebbe dopo essere stato riconcorso da alcuni suoi coetanei. La situazione sarebbe degenerata in via Buozzi, con una rissa culminata in via Tintori e l’accoltellamento di Moubakir Maati. Fra urla e minacce, qualcuno avrebbe gridato "Ti ammazzo", cosa che poi purtroppo è realmente accaduta. In base alle indiscrezioni raccolte sul posto, inoltre, subito dopo ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale in direzione della stessa via Buozzi e verso piazza Aldo Moro. Tutto ciò seguito da una mattinata, oltre che drammatica, anche assurda, con le ‘fettucce’ bianche e rosse dei carabinieri a delimitare la zona dell’omicidio e la gente che chiedeva informazioni su cosa fosse successo dopo essere stati a fare la spesa. Con le mani sul volto per manifestare il proprio sconcerto e il panettone nel carrello del supermercato. Come era prevedibile, tante le reazioni fra i cittadini, sia di chi era sul posto che sui social: "Prima o poi – dice Riccardo - si doveva arrivare a questo. C’è da avere paura a uscire la sera, speriamo che una tragedia del genere possa svegliare chi dice che invece Campi è sicura". "Non avete idea – scrive Caterina su Facebook - di quello che c’era stanotte in via Verdi e di cosa stava succedendo. Era tardissimo e c’erano sempre gruppi di ragazzi che litigavano fra di loro".