La semplicità non è cosa semplice

 considerato semplice un soggetto schietto e sincero che sembra non possedere doti particolari. Il titolo di semplice non lo si nega a nessuno quando una persona non ha niente, non conta granchè e non sa parlare come si deve. La semplicità diventa in tali circostanze un diploma che

regaliamo a chi è sprovvisto di qualifiche valide come cultura, intelligenza, successi e titoli di studio.

In certi ambienti qualcuno si sente autorizzato, in modo vile, a oltraggiare chiunque sia in possesso di una vera e sincera semplicità. Molti non la concepiscono e cercano di dare consigli su come abbandonarla ritenendo che in certe circostanze la semplicità non sia conveniente, come un tornare indietro nel tempo. Secondo questa gente non si può vivere oggi in semplicità a causa della nostra vita che è una continua e inutile rincorsa, non si sa a che cosa, forse anche alla ricerca di uno stato di superiorità e importanza nei confronti degli . E’ vero che non riusciamo sempre a mantenere una sana semplicità, ma così dolorosamente perdiamo giorno dopo giorno, relazione dopo relazione, emozione dopo emozione, la capacità di vedere anche nei segni più piccoli, la grandezza e il valore delle cose semplici che ci circondano.

Cosi la semplicità viene vissuta come una realtà paradossale, pronti sempre a fare i conti con l’ambiguità della convivenza, della politica e l’aridità del cuore che tante volte accompagna la nostra esperienza di vita, con il rischio di farci evadere verso l’ inerzia o peggio ancora verso l’indifferenza. La ricerca della semplicità invece preserva l’armonia delle relazioni coltiva il gusto di sognare e custodisce la capacità di stupirsi. La semplicità è ritrovare l’essenziale nel dedalo del pensiero e dei dubbi. La saggezza, l’esperienza, la cultura aiutano ad essere semplice. Un individuo semplice è uno che è riuscito a sistemare le cose ,i valori, ha messo in ordine la propria vita e si è sbarazzato delle cose inutili.

È una persona che sa ciò che vuole. Soltanto le persone veramente grandi e ricche interiormente riescono ad essere semplici . Specialmente e solo dopo una certa età capisci che tutto quel che sai, ti serve a dire cose essenziali e a esprimerti in modo comprensibile.