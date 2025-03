La scienza sugli scaffali

A Firenze, in viale Battista Morgagni al civico 37/rosso, troviamo una libreria altamente specializzata in medicina e in materie tecnico-scientifiche. La sua lunga storia ce la racconta Simone: "L’attuale Libreria nasce, nella sede fiorentina, dalle ceneri della più antica Casa Editrice italiana ancora in attività che abbia abbracciato le Grandi Opere nei diversi campi del sapere, la Utet, Unione tipografico-editrice torinese, dal Settecento ai nostri giorni. In attività da oltre quarant’anni, durante i quali ha maturato professionalità e competenza, è diventata uno dei principali punti di riferimento nazionali per la fornitura di testi italiani e stranieri nei settori medico, scientifico e informatico, grazie alla sua professionalità e competenza. Oggi si occupa, insieme alla distribuzione editoriale di Libri Medico scientifici e professionali, anche di Servizi Stampa, Tesi artigianali rilegate a mano, Cartoleria di alta qualità, oggettistica Made in Italy collaborando con artigiani locali, riproduzioni anatomiche e artistiche di pregio.

Pochi anni fa è stata fondata la casa editrice del gruppo per la produzione e pubblicazione di testi professionali, testi universitari ad hoc con i docenti, manuali, flyers, e prodotti similari che rientrano nelle operazioni del marketing aziendale del cliente. Piccole, medie e grandi tirature per ogni tipo di prodotto. Negli anni, il gruppo ha intrapreso l’attività di organizzazione e gestione di corsi di formazione, convegni, incontri di carattere scientifico e socioculturale. "Siamo alla seconda generazione di librai ed editori, che continuano con passione a portare avanti la bellezza in editoria, convinta che tramite essa si possa fare cultura scientifica e umanistica. Crediamo che sia una storia che vale la pena di essere raccontata".

La Master si occupa dunque di un settore che non potrebbe essere gestito da una "normale" libreria.