La scena è sempre più Almaviva. Giovani talenti fra humor e fantasia

di Lorenzo Ottanelli FIRENZE Venticinque anni di passione per far vivere a tutti, nessuno escluso, la voglia di recitare. Con la possibilità, o meno, di diventare attori professionisti, senza selettività. Sì, perché qui il teatro è uno "strumento di percorso personale, che permette di conoscere i testi e che dà molte soddisfazioni e che finisce con una festa". A dirlo è Duccio Barlucchi, attore e regista che ha portato i suoi spettacoli in tutto il mondo e che ha creato la scuola e la compagnia Almaviva, che quest’anno festeggia l’edizione numero 25 di Tracce d’Almaviva.

Una rassegna, quest’ultima, che ha come obiettivo il portare in scena gli alunni dei corsi di teatro, dai bambini, agli adolescenti per finire con gli adulti in spettacoli che vanno in scena al Teatro Il progresso di via Vittorio Emanuele II. Intanto, buona la prima con la data inaugurale ‘Alma-Teens’ che martedì ha visto in scena i ragazzi del laboratorio per adolescenti.

Un’elaborazione tra umorismo e fantasia su un tema caldo: i cambiamenti climatici. Domani sera alle 21,15, invece, ecco sul palco gli studenti del primo anno del corso per adulti con ‘Chi è di scena’ e che non manca di funambolismi, improvvisazioni, acrobazie verbali e fisiche. Sabato 7 spazio ai bambini dagli 8 agli 11 anni con ‘A spasso per l’olimpo’.

E poi, lunedì 9 in compagnia di ‘Tipi da binario’ con gli studenti del terzo anno del corso per adulti, mentre martedì 10 quelli del secondo anno portano in scena ‘Non è colpa nostra’. Infine, uno spettacolo speciale ‘Agli orli della vita’ con il Laboratorio dell’attore e che trae ispirazione da ‘I giganti della montagna’ di Pirandello. Una scuola, quella di Almaviva, che "non si basa sulla competizione", ripete Barlucchi, perché ad interessare è la voglia di stare sul palco. E ad insegnare ci sono attori di livello, con un’importante carriera alle spalle, come lo stesso Barlucchi, che sul palco lavora da 48 anni, accompagnato, tra gli altri, da Lorella Serni.

Un viaggio, quello di Almaviva, che continua anche all’interno dell’Estate fiorentina, con le ‘Apparizioni nel parco’ che torneranno anche quest’anno dopo il grande successo dello scorso settembre a Pratolino. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.teatrodalmaviva.com, scrivere a [email protected] e visitare i profili social del teatro.