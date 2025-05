Da Gaza a Firenze, 19 bambini e adulti accolti grazie al coordinamento delle Misericordie

Firenze, 27 maggio 2025 - Sono 19 i palestinesi - tra bambini e adulti - arrivati a Firenze negli ultimi giorni, dopo essere fuggiti dall’orrore di Gaza grazie a un corridoio umanitario. Ad accoglierli è stato il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che si è attivato per garantire ospitalità, assistenza sanitaria e un ambiente protetto in cui iniziare un percorso di cura e speranza. L’Opera Madonnina del Grappa ha messo a disposizione gli alloggi.

“Accogliere queste persone significa ribadire con forza il nostro impegno a non restare indifferenti di fronte alla sofferenza – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina –. La guerra le ha private di tutto: oggi Firenze si fa comunità accogliente, pronta a offrire loro ascolto, cure e protezione. Un ringraziamento sentito va alla Misericordia di Fiumicino, all’Opera Madonnina del Grappa e alla Caritas diocesana di Firenze, oltre naturalmente a tutta l’amministrazione comunale della nostra città. È grazie all’impegno di tutti se oggi queste persone sono al sicuro”.

I 19 palestinesi sono stati presi in carico all’aeroporto di Fiumicino grazie alla mobilitazione della Misericordia locale, che li ha portati a Firenze. Qui il Coordinamento delle Misericordie ha attivato una rete di supporto composta da volontari, operatori sanitari e strutture di accoglienza diffuse sul territorio. “Davanti a tragedie come questa – conclude Ceccherini – non possiamo voltarci dall’altra parte. Come Misericordie ci sentiamo chiamati a un impegno concreto, che passa dai gesti quotidiani ma ha un valore che va al di là della quotidianità”.

Maurizio Costanzo