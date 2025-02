La Savino è uno spettacolo. Festa grande con Graziani

SAV. DEL BENE SCANDICCI 3 WASH4GREEN PINEROLO 1

SCANDICCI: Ribechi, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova 2, Mancini ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L2) ne, Bajema 10, Graziani 2, Nwakalor 11, Carol 8, Antropova 32, Mingardi 2, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari.

PINEROLO: Sorokaite 18, Cosi ne, Di Mario (L2), Sylves 9, Bussoli ne, D’Odorico 11, Moro (L1), Bracchi 1, Rubright ne, Smarzek 16, Akrari 7, Moreno ne, Avenia 4. All.: Marchiaro.

Arbitri: Gaetano - Curto Parziali: 25-16, 19-25, 25-22, 32-30

Palazzo Wanny in estasi (2.251 spettatori) per la vittoria della Savino Del Bene sul Pinerolo al termine di un match di oltre due ore che ha regalato scambi lunghissimi e bel gioco da entrambe squadre. Scandicci si conferma così al secondo posto davanti a Milano e Novara: le formazioni che dovrà incontrare nelle prossime ultime due giornate. Nel corso del match Gaspari, tranne Mancini, Enriquez e la rientrante Parrocchiale, utilizzerà tutta la panchina. Il primo set scorre liscio per Scandicci che sul 2-1 guadagna il primo vantaggio con Bajema e lo incrementa sino alla fine dominando in battuta (4-2) e a muro (5-2). Nel secondo Pinerolo prende le contromisure, sfrutta la buona vena di Smarzek (7 punti nel parziale) e dopo il 7-7 prende la rincorsa e pareggia: 1-1. Scandicci riparte e si affida ad Antropova per realizzare i punti decisivi: 2-1. Il quarto è il più incerto e avvincente. Pinerolo arriva a +6 (9-15), la Savino rincorre e sul 18-18 con un block di Ruddis lo aggancia. Si va avanti punto a punto fino al 22-22 quando le piemontesi conquistano due set point che Kate e Ruddins annullano. Ne sprecheranno altri cinque, poi è Scandicci che non chiude sul 30-29. Ma è Graziani, entrata da poco, a firmare due perle e a porre fine alla sfida fra gli applausi. MVP Castillo, top scorer Antropova con 32 punti, 5 ace e 2 muri; anche Ognjenovic è super, capace di mandare altre tre compagne in doppia cifra: Nwakalor, Ruddins e Bajema. Ace 8-7, muri 13-11. Le piemontesi hanno avuto in Smarzek (16), Sorokaite (18) e D’Odorico le loro mitraglie.

Franco Morabito