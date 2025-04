La sanità del futuro. Nuovi investimenti e servizi aggiornati

"Sanità 4.0": è stato Marco Brintazzoli (in foto), Direttore della Società della Salute Mugello a presentare il nuovo progetto, durante il congresso "La medicina interna nel Mugello" tenutosi a Borgo San Lorenzo. Mentre il presidente della SdS, Leonardo Romagnoli, ha sottolineato gli importanti investimenti previsti per la zona nel settore sanitario. "Il progetto Sanità 4.0 – ha spiegato Brintazzoli - prevede una presa in carico innovativa della persona fragile, integrando l’assistenza del medico di base, dei servizi territoriali e degli specialisti, grazie all’utilizzo di tecnologie biomediche e sistemi di telecomunicazione e telemedicina. Con questo progetto si garantiranno cura e assistenza alle persone che abitano nelle zone montane".

Questo nuovo strumento operativo sarà avviato con l’"arruolamento" di 70 pazienti con scompenso cardiaco, e vedrà il coinvolgimento di un infermiere dedicato, di quindi medici di Medicina Generale, di specialisti come cardiologi, pneumologi e diabetologi, e saranno utilizzati dispositivi medici avanzati, dall’ecografo all’elettrocardiografo e alla spirometria multi-portatile, e un sistema di teleconsulto per consulenze in team multiprofessionale. Il direttore Brintazzoli ha inoltre evidenziato come "Sanità 4.0" si lega con gli altri importanti investimenti Pnrr nell’ambito dell’assistenza territoriale, in particolare sulle strutture comunitarie e sulla Telemedicina.

E di investimenti ha parlato il presidente SdS Romagnoli: "Ne sono previsti di rilevanti, complessivamente per 50 milioni di euro: entro il 2026 saranno realizzati Ospedale e Case di Comunità. Nei prossimi cinque anni, il nostro ospedale sarà oggetto di interventi sostanziali, dalle centrali tecnologiche all’antisismica".

Paolo Guidotti