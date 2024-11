La Sales ritrova il suo impianto: "Può partire la nuova avventura"

La Sales torna a casa. Con la conclusione dei lavori lo storico impianto sportivo di via Gioberti ha ora un nuovo e splendido look. "Dopo 16 anni - afferma il presidente Maurizio Razzi - è stato rinnovato il manto in erba sintetica del campo Don Bosco. Parte così una nuova avventura per l’ambiente gialloblù con forza e ulteriori motivazioni. Grazie all’impegno economico dell’Istituto Salesiani è stato possibile realizzare questo bellissimo progetto, a conferma degli ideali aggregativi, educativi, sociali e sportivi da sempre portati avanti con professionalità e serietà dalla Polisportiva Sales e da tutta la sua Comunità. La nostra società è stata fondata nel 1951 con attività all’interno dell’Oratorio Salesiano. Fra gli eventi di rilievo i tornei Dommo Cup, Gianca Cup, Barlacchi e tante altre iniziative".

Numeri importanti per la Sales che vanta, fra calcio e volley, circa 900 tesserati. Per la prima volta il settore calcio ha superato i 300 iscritti alla scuola calcio, a cui va aggiunto il settore giovanile che partecipa a tutte le categorie dei campionati provinciali Figc-Lnd con buoni risultati. La Prima squadra, dopo la vittoria del campionato di Terza categoria, prende parte alla Seconda con l’obiettivo della permanenza in categoria. La Polisportiva vanta una sezione pallavolo molto attiva e in crescita che offre la possibilità di giocare, divertirsi e stare insieme a tanti bambini/e del Quartiere 2 e di altre zone. La pallavolo è alla ribalta cittadina, molto numerosa soprattutto nel femminile, e sta centrando ottini traguardi sotto la regia della responsabile Francesca Lapenta.

Già decise le prime date del ritorno in campo sul nuovo manto da calcio in sintetico di ultima generazione. "Il Don Bosco è pronto - conclude Razzi - e si riparte con gli allenamenti e le gare di campionato nel fine settimana. Ringrazio tutto lo staff per la passione e l’attaccamento alla maglia dimostrato. L’inaugurazione ufficiale e la presentazione alla città avverrà in occasione della Festa dell’Oratorio in programma domenica 8 dicembre alle 15. Saranno presenti numerose personalità del mondo istituzionale e sportivo, dell’Istituto Salesiano, insieme ai nostri tesserati e le loro famiglie".

Francesco Querusti