La sagra fa cinquanta e ricostruisce la statua di Penco

REGGELLO (Firenze)

È stato per più di un secolo seduto sul tetto della fattoria la Loggia di Leccio a Reggello. Penco era il nomignolo dato dalla popolazione del Valdarno a una statua in terracotta raffigurante un soldato napoleonico seduto con in mano una spada, nell’altra una borsa e la scritta sottostante "Paga e difende". A metà tra verità e leggenda, per alcuni Penco era la raffigurazione di un ufficiale napoleonico realmente transitato nella zona, per altri era Napoleone Bonaparte in persona.

La statua rimase sul tetto fino al 10 giugno 1940 data in cui l’Italia dichiarò guerra alla Francia, cosa che ne causò la distruzione ad opera di fascisti di Leccio.

Da questa storia è nata una sagra che si celebra ogni anno a metà ottobre; quest’anno, in occasione delle 50 candeline, torna con una novità, ovvero la ricostruzione della statua di Penco curata dal comitato Sammezzano che verrà riposizionata sabato prossimo alle 17 in piazza Manin.

Alla presentazione dell’evento, che si terrà da venerdì a domenica, erano presenti Adele Bartolini, assessora alla Cultura comune Reggello; Lorenzo Becattini, presidente Firenze Fiera ed ex sindaco di Reggello; Domenico Lentini, rappresentante di Souvenir Napoleonien, associazione di rievocazione storica, lo storico Alessandro Pratesi, oltre al consigliere regionale, Cristiano Benucci, e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

"Di particolare rilievo – ha aggiunto Massimo Sottani, presidente del comitato Sammezzano – sarà il convegno in cui si parlerà di chi realmente era Penco e si recupererà la parte scherzosa della sua leggenda facendo una lotteria chiamata ‘Paga Penco’ in cui chi si presenterà a Leccio domenica, da mezzogiorno alle 17, e presenterà uno scontrino di qualsiasi negozio della provincia di Firenze e del Valdarno aretino riceverà un gettone e la sera parteciperà a un’estrazione gratuita di 100 franchi germinali, pari a 100 euro".

Venerdì invece un convegno di studio sul periodo napoleonico in Valdarno e la presentazione del fumetto La leggenda di Penco. Il contingente in uniforme del Souvenir Napoleonien Toscana farà il picchetto d’onore durante l’inaugurazione della statua di Penco. Per l’occasione è attesa anche la presenza del console generale francese a Firenze, Guillaume Rousson.

