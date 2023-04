La rivincita delle donne imprenditrici raccontata per immagini

Bel titolo, bell’idea, belle foto, e soprattutto una bella iniziativa, per raccontare l’imprenditoria femminile mugellana. Apre oggi, alle 18, a Borgo San Lorenzo, "Facciamoci strada", la mostra fotografica organizzata da Cna Mugello col patrocinio del Comune e il sostegno del Banco Fiorentino. Oltre 50 scatti in formato maxi realizzati dal fotografo Francesco Noferini, dislocate come veri e propri arredi urbani nel centro storico, da piazza Cavour a via Pasquino Corso. Immagini che inviano un messaggio preciso, quello del valore del lavoro delle donne: "Un’occasione – spiega Melissa Giovannini, del direttivo Cna Mugello – per valorizzare l’importanza delle imprenditrici protagoniste dell’economia del territorio. Resilienti, combattenti, creative, tenaci, innovative e consapevolidi essere risorsa per il Mugello". Non è un periodo facile: la pandemia ha picchiato duro in Mugello, lasciando sul campo tra 2019 e 2022 il 3.2% delle imprese, con una diminuzione maggiore rispetto a quella delle imprese al femminile della Città Metropolitana che sono diminuite dello 0,6%. Oggi in Mugello sono 1.119 le imprese femminili attive (il 5,6% del totale della Città Metropolitana): 362 a Borgo, 210 a Scarperia e San Piero, 156 a Barberino, 132 a Vicchio, 115 a Firenzuola, 74 a Marradi, 44 a Vaglia e 26 a Palazzuolo sul Senio. "Una realtà – nota Alberta Bagnoli, presidente Cna Impresa Donna – di grande valore per la nostra economia che permette alle donne di raggiungere una piena realizzazione personale".

Paolo Guidotti