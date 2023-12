La ritrattistica di Ficino. Pomeriggio di incontri nella sua città natale

Mentre prosegue la mostra dedicata a "Marsilio Ficino: un umanista e l’immaginario di un’epoca" nel Palazzo Pretorio di Figline per celebrare i 590 anni dalla nascita, domani si terrà un pomeriggio di studi dedicato alla ritrattistica legata all’intellettuale rinascimentale e cittadino figlinese più illustre. Alle 16 sempre in Palazzo Pretorio sarà presentato il Microstudio n° 66 "Marsilio Ficino in un nuovo ritratto del Ghirlandaio" scritto dal filosofo e italianista Stéphane Toussaint, presidente della Société Marsile Ficin. Sabine Frommel, direttrice degli studi di Storia dell’arte rinascimentale dell’École Pratique des Hautes Études della Sorbona, parlerà della cappella Sassetti della fiorentina chiesa di Santa Trinita. La professoressa Patrizia Castelli interverrà su "Come in un gioco di specchi: anima e corpo di Marsilio Ficino nella Firenze del ‘400", mentre il professor Gianluca Amato analizzerà il "Giovane platonico" di Bertoldo di Giovanni, ovvero il ritratto di Giovanni Cavalcanti, amico unico di Marsilio Ficino. L’ingresso è libero.

Ma.Pl.