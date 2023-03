La rinascita dell’ex Meccanotessile Spazio giovani, ludoteca e giardino "Un’oasi nel centro del quartiere"

Un centro giovani, una ludoteca con spazi polifunzionali, aree attrezzate e gonfiabili al centro dell’ex Meccanotessile, ma anche una nuova zona verde con alberi e fioriere. I due progetti esecutivi per la riqualificazione del corpo centrale del complesso e per la nuova area verde hanno avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci e dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. Un intervento complessivo da quasi un milione e 600mila euro, di cui 1,3 milioni per la porzione F del complesso e 280 mila euro per il verde.

"Andiamo avanti con la progettazione di un’altra parte importante del complesso - ha detto l’assessore Meucci -, con un intervento che riguarda la parte centrale della struttura su una superficie di 900 metri quadrati nella quale abbiamo previsto l’inserimento di funzioni di interesse pubblico con la realizzazione di spazio giovani, ludoteca e aree polifunzionali di collegamento. La porzione F del corpo centrale sarà infatti riqualificata per realizzare un centro giovani, una ludoteca e uno spazio polifunzionale".

"L’ex Meccanotessile - dichiara l’assessore Giorgio - è stato a lungo inaccessibile e degradato. Nei prossimi mesi diventerà, grazie a un processo di trasformazione importante, una zona sempre più curata e vitale al centro del quartiere. Al posto di fabbriche abbandonate e inquinamento ci sarà una nuova area della città dove studiare, giocare, passeggiare e fare sport, vicina ai principali servizi e alla tramvia. Si parte con gli interventi sul giardino che abbiamo progettato ascoltando le richieste dei cittadini".

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area, con la ridistribuzione degli spazi interni in modo da ottenere tutti gli ambienti necessari per le nuove attività previste. In particolare, l’intervento si concentra sulla porzione F Lotto 1 dell’area complessiva, dove troveranno spazio le funzioni pubbliche del centro giovani e della ludoteca. Nel centro giovani sono previsti locali a servizio del centro giovani, con suddivisione degli spazi che potranno essere destinati alle diverse funzioni di sala musica, sala per attività fotografica, sala coworking e sala riunioni centrale. La ludoteca è pensata per sfruttare al massimo gli spazi, andando a creare due aree distinte, da destinare a diverse attività. La sala di ingresso sarà invece destinata al gioco libero per bambini, mentre l’altro spazio sarà attrezzato con elementi gonfiabili che andranno a riempire il dislivello di quota.

Un impianto fotovoltaico garantirà la produzione di energia autonoma, per arrivare a un edificio di tipo nZeb.

O.Mu.