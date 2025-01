La Resistenza sullo schermo all’Antella

È un omaggio alla Resistenza, alle donne e agli uomini che liberarono la città di Firenze dal nazifascismo e restituirono al Paese la democrazia dopo vent’anni di dittatura: si intitola "Firenze l’abbiamo liberata noi" il docu-film firmato dall’antellese Andrea Trambusti (nella foto) che domani alle 14,30 sarà proiettato per la prima volta al cinema del Crc Antella.

La produzione indipendente e amatoriale di 92 minuti realizzata in collaborazione con il Gruppo di rievocazione storica La Croce di Ferro, è stata girata nei mesi scorsi nei Comuni dell’area fiorentina tra cui Greve, Fiesole e Bagno a Ripoli: un lavoro importante durato molto tempo che Trambusti, di professione parrucchiere, ha portato avanti con passione e tenacia nel ricordo di suo nonno e per il futuro di suo figlio.

La pellicola, a cui hanno preso parte oltre 80 attori a titolo volontario, è liberamente ispirata alle gesta dei partigiani della Brigata Sinigaglia che dal parco di Fontesanta liberarono Bagno a Ripoli il 4 agosto del ‘44 e da lì Firenze, l’11 agosto. Un film che trae spunto dai giorni di battaglia in collina e in città, ma anche un monito, nell’intento dell’autore, per le future generazioni contro tutte le guerre.

Manuela Plastina