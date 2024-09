Inaugurazione ufficiale per “La Regola di Francesco“ nella sala consiliare del palazzo comunale di Rignano. L’esposizione propone i cartoni preparatori realizzati dai due artisti fiorentini Romano Stefanelli e Massimo Callossi dipinti per l’affresco monumentale della ex sala delle reliquie della Basilica di Assisi fra il 2008 e il 2009. I 15 cartoni, esposti qui per la prima volta, fanno parte della collezione personale di Callossi. Al taglio del nastro, con il sindaco Giacomo Certosi e l’assessore Alberto Mariotti, ha partecipato anche il consigliere regionale Cristiano Benucci. La mostra rimarrà visitabile fino al 5 ottobre.