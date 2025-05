La realtà virtuale entra nel borgo. Ecco il progetto

Si chiama ’Embracing Places – Abbraccia un borgo’ il progetto, presentato dall’associazione ’Giardino Chiuso’ e che vede la collaborazione di soggetti come il Dipartimento di Architettura – Dida dell’Università di Firenze, cui il Comune di Calenzano ha aderito chiedendo la partecipazione dei calenzanesi. L’iniziativa, in particolare, punta alla realizzazione di un video attraverso la realtà virtuale girato nei luoghi più significativi di Calenzano, con la comunità calenzanese protagonista, ed è già entrato nel vivo.

Da lunedì a ieri, infatti, si sono svolte tre incontri per le coppie (anche di amici e non solo di innamorati) che si sono iscritte e che hanno partecipato a un laboratorio gratuito di tre giorni sull’abbraccio, un percorso artistico nel quale sono stati guidati nella meccanica dell’abbraccio e hanno effettuato le prove del video. Quattro coppie di quelle che hanno preso parte all’attività parteciperanno alla ripresa video dell’esperienza virtuale legata al progetto fissata per il prossimo fine settimana, sabato e domenica dalle 16,30 alle 20, in un luogo sicuramente suggestivo e riconoscibilissimo di Calenzano.

La realizzazione delle immagini e della performance artistica collegata a cura delle artiste Margherita Landi e Agnese Lanza, infatti, è prevista nel giardino del Castello di Calenzano Alto nel borgo medievale che potrà sicuramente offrire un set congeniale. Una volta ultimato, il progetto sarà presentato il 24 maggio con una iniziativa le cui modalità saranno diffuse nei prossimi giorni: il video rimarrà comunque a disposizione del Comune che potrà utilizzarlo anche come originale ‘biglietto da visita’ per far conoscere Calenzano. Il progetto toccherà poi altri borghi in Italia e all’estero.

S.N.