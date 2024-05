La rassegna Mixitè propone la flautista. Mariasole De Pascali

Una ventata di aria fresca per chi non ama ascoltare sempre la solita musica. La rassegna Mixité propone oggi alle 19 al PARC di Piazzale delle Cascine il live di Mariasole De Pascali (nella foto). La flautista e performer pugliese, classe 1988, che nel 2022 vinse il premio Top Jazz, come miglior nuovo talento italiano, sarà in perfetta solitudine sul palco del Performing Arts Research Centre di Firenze. Con i suoi flauti aumentati, l’uso di tecniche estese, della respirazione circolare e della voce, Mariasole costruirà un set che le somiglia e affonda le radici nell’improvvisazione, nella scrittura creativa ed esprime il desiderio di innovare a dovere le musiche contemporanee. Un modo di approcciarsi alla creatività che la flautista di San Cesario di Lecce aveva già evidenziato nel suo primo lavoro discografico "Fere", pubblicato da Parco della Musica Records, che nella dimensione dal vivo acquista ancora più forza e libertà espressiva.

Giovanni Ballerini