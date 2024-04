La raccolta fondi contro i tumori. Scende in campo il Calcio storico

L’Associazione Tumori Toscana (ATT), che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, lancia la nuova campagna 5x1000. La presentazione si è svolta ieri nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio alla presenza di Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico, Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune di Firenze, Giuseppe Spinelli, presidente dell’ATT. Protagonisti della campagna 2024 “dona il 5x1000 ad Att”, sono i calcianti delle quattro squadre: per i Rossi di Santa Maria Novella il capitano Massimiliano Petragallo, per gli Azzurri di Santa Croce il capitano Athos Rigucci, per i Bianchi di Santo Spirito il capitano David Cappelletti, e per i Verdi di San Giovanni, Marco Pelli.

Il claim della campagna, “Schierati al fianco di chi lotta”, ha una duplice chiave di lettura. Da una parte è un richiamo all’impegno dei testimonial ma è allo stesso tempo anche un invito ad essere, ognuno di noi, promotori diretti di solidarietà, di vicinanza a chi ha davvero bisogno di aiuto, come i malati di tumore.

La campagna sarà presente anche sulle vetture della società di Taxi So.Co.Ta. 4242 che ha concesso gratuitamente gli spazi pubblicitari. "L’ATT è un punto di riferimento ed una realtà consolidata sul territorio che con professionisti, volontari ed operatori aiutano tantissime famiglie. Sono felice ed orgogliosa – ha detto l’assessora al Welfare Sara Funaro – che, insieme all’amministrazione comunale, ci sia il Calcio storico a dare un segnale importante ed a sostenere l’ATT che offre un aiuto concreto a tante famiglie".

Dello stesso parere anche il presidente del Calcio storico fiorentino, Michele Pierguidi: "Un grande orgoglio per noi essere i protagonisti della campagna dell’ATT per donare il 5x1000 – spiega –. Ero certo che i colori avrebbero accolto favorevolmente questa proposta e la foto dei quattro capitani sarà vista da tutta Firenze". I calcianti, infatti, esprimono la forza, il coraggio e la determinazione di chi non vuole mollare mai. Un concetto che li accomuna ai professionisti dell’ATT e ai pazienti che ogni giorno lottano insieme contro la malattia oncologica. "Siamo molto felici di questo connubio fra ATT e Calcio Storico, all’insegna dell’amore per Firenze e della grinta verso la vita, anche nelle situazioni più difficili – ha dichiarato Spinelli –. I calcianti sono i testimonial perfetti per incoraggiare a non arrendersi mai, ad affrontare insieme, facendo squadra, anche le battaglie più difficili".