’La profezia di Dante’. Una nuova edizione dell’opera di Byron

Una nuova pubblicazione per La profezia di Dante (Libro Aperto, 2024), il poema che George Gordon Byron dette alle stampe per la prima volta nel 1821 e che raffigurava il Poeta come un profeta sul futuro di un’Italia divisa. Un Paese che, però, meritava libertà e indipendenza. Nel poema Dante è una specie di martire, immagine dello stesso Byron, che scrive i quattro canti che compongono l’opera a Ravenna, durante il suo esilio dal Regno Unito e che ritrova nell’autore della Divina Commedia una specie di alter ego. La nuova edizione per Libro Aperto avviene in concomitanza con la riapertura del Museo di Byron e del Risorgimento di Ravenna e che vanta un’introduzione di Antonio Patuelli, dove si legge che Byron viveva intensamente i sogni di libertà suscitati dalle rivoluzioni e dalle Costituzioni americana e francese di fine Settecento, stimoli che furono alla base degli ideali del nostro Risorgimento.