’La poesia come mi pare’. Con Gigi Paoli

Un giallista che parla di poesia. Un accostamento apparentemente inusuale quello al centro del ciclo di incontri "La poesia come mi pare" che si sta svolgendo nella Sala Conforti Auser in via Pasolini 105. Protagonista del confronto di sabato 10 alle 17,15 sarà il giornalista de "La Nazione" e scrittore Gigi Paoli che racconterà la sua passione per un personaggio discusso come Gabriele D’Annunzio nell’iniziativa dal titolo "D’Annunzio: fu vero vate?". Dialogheranno con lui Alessandra Bruscagli, Giacomo Trallori e Luigi Bicchi.