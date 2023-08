La piscina de Le Bagnese si rimette a nuovo

Lavori in corso, durante la chiusura estiva, alla piscina Remo Braschi de Le Bagnese, punto di riferimento per chi, a Scandicci, vuole effettuare nuoto ai più diversi livelli. In questo momento di stop, con la possibilità di operare senza interferire con le attività, si stanno infatti effettuando una serie di opere di manutenzione: in particolare, in questo periodo, è in fase di realizzazione un intervento di rifacimento della pavimentazione a bordo vasca a carico dei gestori dell’impianto. L’operazione sarà effettuata però con un contributo economico di 40mila euro da parte dell’amministrazione comunale deliberato dalla giunta nella prima seduta di agosto.

I lavori non si limiteranno comunque a questa prima tranche già in svolgimento: prima della riapertura dell’impianto, fissata nel prossimo mese di settembre, sono infatti previsti anche interventi di rinnovo nei locali docce e spogliatoi destinati a migliorare lo stato dei locali. Intanto, in attesa della nuova stagione e della riapertura del prossimo mese, i gestori dell’impianto Remo Braschi de Le Bagnese, che si trova in via Cassioli 4, hanno comunicato l’apertura al pubblico della segreteria per informazioni e iscrizioni ai corsi ed attività dal prossimo mercoledì 23 agosto.