La pieve di Cornacchiaia compie mille anni. Grande festa tra conferenze, mostre e iniziative

Saranno mesi intensi e straordinari a Cornacchiaia, con concerti, conferenze, celebrazioni liturgiche, mostre e altre iniziative culturali. Perché la pieve romanica di San Giovanni Decollato a Cornacchiaia compie mille anni. E la comunità locale da mesi è al lavoro per rendere il più solenne e significativo possibile l’appuntamento del millenario, con la formazione di un apposito comitato "Cornacchiaia 1000" che ha stilato un programma molto ricco, che avrà avvio il prossimo 23 marzo, con la presenza dell’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Ieri, in consiglio regionale, è stato presentato il programma del Millennio di Cornacchiaia, e sono intervenuti Cristina Giachi (nella foto) presidente della commissione cultura, i consiglieri regionali Cristiano Benucci e Fiammetta Capirossi, il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti e Claudio Corbatti in rappresentanza del comitato.

Così Giachi ha sottolineato l’importanza di celebrare la Pieve di Cornacchiaia in occasione dei suoi mille anni di storia: "Questi edifici hanno rappresentato un punto di riferimento per i viandanti e i pellegrini che attraversavano la Toscana".

Il sindaco di Firenzuola Buti lo ha sottolineato: "E’ il monumento storico più importante nel nostro comune e lo vogliamo celebrare come merita. La Pieve ha una vita intensa e attiva e c’è un turismo crescente che visita questo edificio di grande pregio artistico e architettonico". Corbatti, che a Cornacchiaia ci vive, ha voluto ricordare non solo gli interventi conservativi effettuati di recente, ma anche il fatto che Cornacchiaia ha donato alla comunità sacerdoti di rilievo, come don Leto Casini, "giusto fra le nazioni", per essere riuscito a salvare molti ebrei dalle persecuzioni naziste.

P.G.