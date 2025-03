La piena la coglie in doccia. Donna salvata col verricello

"Eravamo a Campomigliaio, l’acqua stava salendo velocemente e la corrente era forte, aveva iniziato a trascinare via anche alcune auto. Stavamo controllando il piano terreno delle case quando abbiamo sentito una donna gridare e chiedere aiuto". È la testimonianza di uno dei due agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, distretto di Scarperia e San Piero, che venerdì mattina è stato protagonista di un salvataggio rocambolesco e provvidenziale. A chiedere aiuto, infatti, era una donna di circa 60 anni, sorpresa dalla piena appena uscita dalla doccia e che, ancora in accappatoio, era uscita di casa ed era salita su un muretto per cercare di mettersi in salvo, ma aveva già l’acqua alle caviglie. "Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco - racconta ancora l’agente - ma la corrente era sempre più forte. Allora ci siamo rivolti ai vicini dei piani superiori, e dal loro terrazzo abbiamo calato una scala". Come comprensibile, la donna era molto agitata, e la situazione non era facile; con l’aiuto di alcune corde sono comunque riusciti a guidarla fino alla scala, e poi a issarla fino al piano superiore. In salvo. La signora è stata poi ospitata dai vicini, ma l’attività dei soccorritori non si è fermata. La stessa pattuglia della Municipale, ad esempio, si è occupata di una famiglia con bambini che abita in una casa vicino al fiume, completamente allagata. Si è riusciti a contattarli telefonicamente, per scoprire che si erano già spostati al sicuro, ospiti di amici o parenti. Naturalmente la maggior parte delle operazioni di soccorso sono state effettuate dai Vigili del Fuoco. Hanno fatto, tra gli altri, due recuperi con l’elicottero Drago 70, il primo a Ponte a Vicchio e l’altro a Gattaia. In uno dei due casi, con il verricello, è stato tratto in salvo un uomo rifugiatosi sul tetto della vettura in corrispondenza del fiume Sieve. Nell’altro, si è trattato di due persone e di un cane in località Gattaia, sempre nel comune di Vicchio, evacuate da due abitazioni interessate da una frana. Grande impegno anche da parte dei carabinieri, che hanno soccorso due donne, a Borgo San Lorenzo – era rimasta bloccata con l’auto in un sottopassaggio che stava riempiendosi d’acqua e a Marradi. Infine nel tardo pomeriggio, personale del Soccorso Alpino e della Misericordia di Borgo San Lorenzo, sempre nella zona allagata di Ponte a Vicchio, ha soccorso con un gommone una persona intrappolata in auto.

Nicola Di Renzone Paolo Guidotti