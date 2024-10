La piaga della auto spaccate. Strike in via Fratelli Rosselli: "Derubato già dieci volte"

di Rossella Conte

È un bilancio che si aggiorna giorno dopo giorno quello delle auto vandalizzate nella zona di piazza Vittorio Veneto. Un bilancio che cresce in media di otto unità ogni 24 ore e che sta portando tanti residenti a mettere in vendita le proprie abitazioni o ad acquistare a peso d’oro un garage dove poter mettere la propria auto al sicuro. Otto veicoli rovistati ieri mattina, almeno 30 negli ultimi quattro giorni. Quando ieri mattina un abitante è sceso di casa ha dovuto fare i conti con l’ennesima, amara sorpresa. Qualcuno nella notte ha distrutto uno dei finestrini del suo veicolo che era parcheggiato in viale Fratelli Rosselli. Purtroppo Aleandro Cantini non è stato l’unico.

"Accanto alla mia c’erano almeno altri quattro veicoli danneggiati" si sfoga. Dal bilancio degli abitanti sono otto le spaccate alle auto documentate con i propri telefonini. Gherardo Cencioni, vittima dei topi di auto per dieci volte in sei anni, ieri mattina intorno alle 5 si è svegliato con una brutta sensazione addosso: "Avevo come il presentimento che qualcuno mi avesse distrutto la macchina, mi sono affacciato alla finestra ma non era ancora successo nulla. Poche ore dopo, sono uscito e ho visto i primi vetri a terra, poi degli altri e altri ancora. La mia macchina era parcheggiata esattamente tra due vandalizzate". Cencioni non riesce proprio ad abituarsi all’immagine dei vetri in frantumi sotto casa: "Io ho messo un cartello ‘Mi avete già derubato dieci volte, quindi l’auto non contiene niente’. Non ne possiamo più. Non si può vivere in queste condizioni". Gherardo la sua zona l’ha vista cambiare tanto. Lui ci è nato in viale Fratelli Rosselli "ma dal 2018 la situazione è sfuggita piano piano di mano fino a questo momento, uno dei peggiori in assoluto. Abbiamo tutti paura a lasciare la macchina parcheggiata".

Infatti, per segnalare l’escalation è nato anche un gruppo Facebook Spaccate piazza Vittorio Veneto dove gli aggiornamenti sono quotidiani. In zona è iniziata anche la caccia al posto auto con una conseguenza: la crescente domanda sta facendo lievitare i valori.

Secondo i dati Fimaa, la Federazione dei mediatori e degli agenti immobiliari di Confcommercio Firenze, nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, nella zona di piazza Vittorio Veneto la domanda di chi è alla ricerca di un ricovero notturno per il proprio mezzo è cresciuta del 7% e il valore al mq di un garage si attesta tra i 2.800 e 3.200 (+6% rispetto allo scorso anno).