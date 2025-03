La personale per ricordare l’artista Lukolic

Marco Lukolic, artista raffinato e profondo, è scomparso ormai quasi cinque anni fa. Ma la sua opera non è stata dimenticata, ed ora una mostra retrospettiva rinnova l’attenzione verso le sue sculture e pitture. "Variazioni" è stata allestita allo Spazio Brizzolari, un luogo – in mezzo ai capannoni industriali di Pianvallico a Scarperia e San Piero, e anch’esso ex-capannone – dove l’arte nelle sue varie forme, sta trovando nuovi spazi e nuovo interesse. E qui è stata ospitata questa speciale esposizione temporanea, che continuerà fino al prossimo 5 aprile. Allestita a cura dei familiari di Lukolic e curata da Angela Santoni propone le sculture, i disegni e le pitture dell’artista di Borgo San Lorenzo, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Opere suddivise in quattro distinte sezioni. La mostra è aperta nei pomeriggi di mercoledì, sabato e domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

P.G.