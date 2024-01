La Pergola ’segreta’: "In sua Movenza è fermo"

Il 7 gennaio torna il viaggio teatrale a cura della Compagnia delle Seggiole alla scoperta degli spazi segreti e inaccessibili del Teatro della Pergola di Firenze (via della Pergola 12/32). "In sua Movenza è fermo" è giunto al XVIII anno di repliche, che hanno visto, negli oltre 350 appuntamenti, migliaia di fiorentini - ma non solo - varcare le porte del teatro accolti dai protagonisti della nascita e del successo dello storico palcoscenico fiorentino: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Dusa ed altri ancora. Come un corpo biologico, il teatro vive in ogni momento soprattutto nei suoi spazi ’segreti’ e inaccessibili agli spettatori: nei laboratori, nei pressi della macchina scenica, nei sotterranei e nei depositi. Là dove ancora risuonano le voci dei tanti che hanno dedicato la loro vita a questa bruciante passione. Senza apparire sulle locandine, senza lasciar traccia di sé nei libri di storia.

Nei suoi trecentocinquanta anni di storia la Pergola ha raccolto l’eco di tante voci, di attori famosi e oscuri facchini, di inventori, registi, impresari, divine, cantanti, macchinisti, inservienti, mezzani, comparse, nobili, mantenute, borghesi, critici, spettatori molesti. Le lascia liberamente risuonare in questa occasione, aprendo al pubblico i luoghi che furono una volta sede della ’Città del teatro’: un grande opificio autosufficiente nel quale si svolgevano tutti i mestieri della scena. E ancora oggi la Pergola vuole essere questo per Firenze e per il mondo: un luogo di incontro e civiltà all’insegna della forma di espressione più vicina all’uomo e alle sue passioni che le arti abbiano mai creato, cioè il Teatro.

I prossimi viaggi teatrali con le Seggiole sono in programma il 21 gennaio, il 4 e 18 febbraio, il 3 e 17 marzo. Per ogni data sono previsti tre viaggi con partenze alle ore 10, 11 e 12. Ogni viaggio ha una durata di un’ora e 15 minuti circa. Per maggiori informazioni: www.lacompagniadelleseggiole.it