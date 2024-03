La partita di stasera. Match ad alta tensione. Restrizioni e divieti. E la curva disobbedisce

FIRENZE

C’è una partita in campo, oggi alle 18.45, ma c’è anche una partita sugli spalti. Fiorentina-Maccabi porta con sé diverse criticità. E alle limitazioni per questioni di sicurezza dovuta alla presenza della squadra israeliana e dei suoi supporter, si somma la presa di posizione della curva Fiesole. Che sposa la causa palestinese, boccia la politica della Uefa e, contro le misure adottate per questo evento, annuncia di non obbedire all’ordine di oltrepassare i cancelli entro le 18.15 (una delle condizioni di sicurezza imposte) e si radunerà ai giardini, per poi salire (o cercare di salire) in blocco sui gradoni a tifare per Beltran e compagni.

Insomma, tanti ingredienti che fanno lievitare la tensione, per una partita che, alla luce anche dei recenti fatti accaduti proprio a Firenze, che niente hanno a che fare con il calcio ma ce l’hanno con la crisi mediorientale, hanno fatto scattare un dispositivo molto più rigido del consueto format per le partite europee della Conference League. Sono sei i settori della stadio Franchi che non saranno accessibili al pubblico. Si tratta del parterre di tribuna centrale, di tribuna, di tribuna laterale, di Maratona coperto, di Maratona scoperto e di Maratona laterale, ovvero i settori più vicini al terreno di gioco.

Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi del settore ospiti, si spiega ancora, questa "sarà esclusivamente di gestione presso la società Maccabi Haifa FC": sono quattrocento gli spettatori ospiti, alcuni dei quali arrivati già ieri in città.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, l’ingresso allo stadio, come detto, sarà consentito entro e non oltre le ore 18,15, e non sarà consentito portare all’interno del Franchi borse, zaini e power bank.

Poi ci sono i divieti di transito e sosta, e le limitazioni nella vendita di alcolici.

Dalle 7 di stamani fino alle 7 di domattina, niente vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali. Vietato il consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione; divieto di detenzione di spray urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.

Per quanto riguarda le strade, viale Paoli e via Valcareggi sono stati chiusi alla mezzanotte di ieri sera. Intorno allo stadio il divieto di transito in queste strade va avanti fino alla mezzanotte di stasera, o comunque, fino a ‘cessate esigenze’, se necessario.

Infine, non si terrà oggi il mercato rionale del quartiere di Campo di Marte.

