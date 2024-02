La partita che può valere almeno un terno

Fancelli

Si rievoca oggi pomeriggio in Piazza Santa Croce la celebre “Partita dell’assedio”, la sfida del calcio fiorentino giocata il 17 febbraio 1530 quando le truppe spagnole dell’Imperatore Carlo V tenevano in scacco la città dalle alture di San Miniato. Allora la partita fu giocata in scherno ai nemici per dimostrare lo spirito di Firenze, fiero e irriducibile non si sarebbe piegato nemmeno di fronte all’Impero, oggi davanti ad un Magnifico Messere impersonato dai tifosi della Curva Fiesole lo spirito è quello di aiutare le popolazioni colpite dalla recente alluvione. Nel sabbione, dopo il corteo storico, scenderanno due formazioni di glorie del calcio in costume di qualche anno fa riunite nell’associazione 50 minuti. Ingresso gratuito, ma con offerta libera che sarà interamente devoluta alla Fratellanza Popolare di San Donnino. Numeri da giocare per tre estrazioni: 7, 18, 81.

