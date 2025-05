La nuova via Prunaia. È pronta all’apertura

Per i campigiani è sempre stata la ‘Prunaia vecchia’. Nelle prossime settimane sarà completamente nuova e aperta alle auto. Si tratta appunto del proseguimento di via Prunaia, che attraverserà via Palagetta e contribuirà a snellire in modo considerevole il traffico in uscita da Campi in direzione Firenze visto che andrà a ricongiungersi con via di Maccione lasciandosi alle spalle il sottopasso autostradale. Carenza di illuminazione e assenza di una cassa di espansione i motivi per cui, fino a oggi, la strada non era mai stata aperta. Servivano infatti 2.500 metri cubi, nel secondo caso, per garantire la sicurezza richiesta. Approfittando quindi della vicinanza della nuova Coop, che rientra nella stessa cellula idraulica, è stato possibile ovviare al problema dal momento che nei 29.245 metri cubi di cassa di espansione adiacenti alla Coop – a fronte dei circa 25.000 richiesti inizialmente – rientra anche la superficie necessaria per l’apertura della strada.

Ma la novità di rilievo è rappresentata dal sottopasso dell’autostrada, rimasto allagato anche in occasione delle forti piogge di marzo. Grazie a un sistema di semafori e di sensori saranno installate delle sbarre che si abbasseranno automaticamente in caso di nuovi allagamenti evitando così il transito e un passaggio che altrimenti potrebbe essere rischioso. Contemporaneamente è prevista anche la ripulitura dei fossi circostanti. A giugno l’inizio dei lavori, conclusione prevista entro novanta giorni per una spesa complessiva di circa 100.000 euro.

Una strada, quindi, completamente nuova, le cui condizioni si erano ‘aggravate’ dopo l’alluvione del 2023 e che era stata di conseguenza dichiarata non percorribile ad alcun mezzo. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Landi che, oltre a "ringraziare il dirigente e gli uffici per l’importante lavoro svolto", ci tiene a mettere in risalto il fatto di come "via Prunaia alleggerirà notevolmente il traffico nel centro di Campi". Chi vorrà andare verso Firenze provenendo da via Palagetta non avrà più l’obbligo di dirigersi verso via Buozzi. Potrà farlo molto prima e raggiungere più facilmente l’Osmannoro e poi la città.