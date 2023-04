La nuova sede Asl a Borgo verde Sarà una grande Casa della comunità

di Leonardo Bartoletti

Nasce a Pontassieve la Casa della Comunità. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la concessione per 99 anni per l’Asl Toscana Centro di una porzione della ex area ferroviaria (di proprietà dell’ente) per la realizzazione della struttura. A Pontassieve sarà realizzata una Casa della comunità hub, il modello più grande e complesso, con una superficie di circa 1700 metri quadrati, dotata anche di parcheggi e aree verdi, in cui verranno riuniti tutti i servizi sanitari presenti sul territorio, insieme ad altre professionalità. Secondo il nuovo modello organizzativo che fa della vicinanza ai cittadini il suo punto di forza. "Un atto – come ha spiegato il sindaco Monica Marini – che è il frutto di un lungo lavoro politico e tecnico iniziato con la prima legislatura dell’attuale amministrazione e che ci ha visti impegnati nel rivendicare la necessità di avere un presidio fondamentale per garantire le cure ai cittadini, e nel costruire le condizioni per poterlo ospitare nel luogo più adatto".

"La nostra amministrazione – prosegue – ha sempre rivendicato quanto fosse necessario e urgente, mettere a disposizione un luogo come la "Casa di comunità" che promuove un modello organizzativo con un approccio alle cure, integrato e multidisciplinare, attraverso équipe territoriali, nelle quali lavorano fianco a fianco medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, personale infermieristico e altre figure sanitarie e socio-sanitarie. Questo era il nostro obiettivo e abbiamo sempre lavorato per perseguirlo e realizzarlo nel luogo strategicamente migliore, ovvero la parte di ex Area ferroviaria denominata ’Borgo Verde’. Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e collocata proprio al centro dell’abitato di Pontassieve".