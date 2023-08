LA novità a Vaglia: nuova pediatra per il territorio

Nuova pediatra per il territorio di Vaglia. Si tratta della dottoressa Alessia Canepele, che dal primo settembre sostituirà il dottor Luca Mugnaini e prenderà in carico i bambini senza necessità che le famiglie debbano effettuare una nuova scelta. Non sarà necessario per babbi e mamme cambiare il pediatra in quanto alla nuova dottoressa che prenderà servizio saranno assegnati automaticamente i piccoli assistiti del pediatra precedente. Tutto questo in attesa dell’assegnazione dell’incarico definitivo a tempo indeterminato, che avverrà con i tempi previsti dal contratto nazionale: intanto le famiglie potranno contare già dal 1° settembre sulla dottoressa incaricata. L’avvicendamento avviene in seguito al trasferimento del pediatra dell’ambito territoriale di Fiesole-Vaglia.