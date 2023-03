La nostra città pioniera di scelte smart

Una città a misura di futuro Calenzano, dove abitiamo, ha cercato di stare al passo dell’evolversi dei tempi e delle necessità di scelte amministrative sempre più ‘green’.

Già dal 2013, nelle strade del centro, era possibile collegarsi alla rete wi-fi del Comune e, nei primi mesi del 2014, grazie alla banda larga, l’accesso a Internet era garantito anche nelle zone più isolate della città.

Un altro cambiamento in chiave smart del nostro Comune è stato l’accesso telematico a molti servizi comunali e sanitari per facilitare il cittadino.

Sono stati installati lampioni a led per l’illuminazione stradale pubblica a risparmio energetico, telecamere per la viabilità e video sorveglianza, centraline per la ricarica di veicoli elettrici, servizi di bike sharing.

La nostra scuola, come tutte le scuole di Calenzano, ha un impianto fotovoltaico e le luci si accendono quando il sensore rileva la presenza di una persona nella stanza e si spengono automaticamente quando la stanza resta deserta.