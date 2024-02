La nonna sfollata dopo l’alluvione. Assunta compie 95 anni fuori da casa

CAMPI

Novantacinque anni festeggiati per la prima volta lontano da casa. Assunta Baronti e il marito Franco Gualtieri, lui 91enne, sono gli alluvionati di Campi Bisenzio più anziani, ancora fuori casa dal novembre scorso. Giovedì a villa Le Terme dove sono ospiti da qualche mese, è stato festeggiato il 95mo compleanno di Assunta. A gennaio, lo ricordiamo, La Nazione aveva raccontato la loro storia poiché sembrava nell’aria un trasferimento in un altra struttura ma loro a villa Le Terme a Impruneta si sono trovati bene dall’inizio e volevano rimanere, in attesa del ritorno a Campi.

E così è stato perché in questa struttura in tre mesi hanno superato, grazie ai medici, agli infermieri e ai fisioterapisti la brutta fase del trauma post alluvione: la loro casa a piano terra in via del Gelsomino fu completamente allagata e l’armadio crollò sul letto bloccando Franco. Furono gli inquilini dei piani superiori a scendere, sollevare l’armadio con i pali e portare la coppia in salvo.

Per qualche giorno dormirono nei letti dei vicini, poi il trasferimento in gommone a Spazio Reale dove rimasero "sfollati" per qualche giorno e dopo l’approdo a villa Le Terme. I loro piani terapeutici erano sballati, era subentrata la depressione per la casa distrutta senza aver potuto salvare alcun ricordo. Subito però c’è stato l’impegno di una nipote, l’avvocato Barbara Gualtieri per rimettere a posto la casa e farli rientrare prima possibile. Asciugare l’appartamento è stata l’operazione più lunga poi operai e artigiani hanno lavorato a ritmo serrato e questo "movimento" di laboriosità che si è creato intorno ad Assunta e Franco è stato la "scintilla" per la loro rinascita psicofisica.

Giovedì il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri è andato a villa Le Terme a salutare Assunta e l’ha omaggiata con i fiori. Presenti i nipoti Barbara Gualtieri, Mario Euzzor e Luca Biagi e altri amici fra cui il consigliere comunale Paolo Gandola e Maria Grazia Internò, coordinatrice comunale di Forza Italia Firenze. Assunta e Franco con la festa hanno rivissuto gli anni dell’estate trascorsi a Montepiano con i nipoti, quelli a Campi prima in via Buozzi e poi in via del Gelsomino, il tutto nell’attesa di rivedere la propria abitazione che sarà a marzo. "In occasione del giorno del suo compleanno – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri - abbiamo fatto una sorpresa ad Assunta, la cittadina campigiana più anziana fuori di casa dal giorno dell’alluvione. E’ stato un piacere farle gli auguri!".

Una torta millefoglie con la scritta "Auguri Assunta" e altre golosità hanno allietato la festa. "Dopo cinquant’anni di vita insieme – ha detto Assunta molto commossa - vogliamo ricominciare a casa nostra, una nuova vita". E ad attenderli a casa ci sarà anche la tartaruga di 40 anni ritrovata dopo l’alluvione: la comprarono proprio quando si trasferirono in via del Gelsomino e anche lei, con la stessa forza, ha resistito all’alluvione.

M. Serena Quercioli