La Nazione nelle scuole. Per ogni abbonamento un rimborso fino al 90%

Vuoi portare il quotidiano nella tua classe per far avvicinare gli studenti alla lettura del giornale? La Nazione è dalla tua parte visto che oggi è possibile ottenere un rimborso fino al 90% del costo dell’abbonamento.

Uno sconto concreto grazie al Decreto Sostegno Scuole 2024, che ha previsto un bando pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, e che permette a tutti gli istituti di usufruire di questa opportunità.

Ma come si ottiene la promozione? Ogni scuola statale o paritaria può acquistare l’abbonamento. Per richiedere il rimborso, poi, l’istituto deve accedere al contributo del bando tramite apposita domanda, che può essere presentata dal 10 dicembre di questo anno al 10 marzo 2025. Ma attenzione, l’abbonamento dovrà essere acquistato tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025.

Requisito fondamentale per accedere al rimborso, tuttavia, è una delibera alla spesa adottata dal collegio dei docenti della scuola che deve individuare tra gli strumenti utili ai fini didattici, all’interno dei prodotti editoriali ammessi al contributo, anche le testate giornalistiche. Le domande potranno essere presentate dal dirigente dell’istituto scolastico per via telematica seguendo le indicazioni per la compilazione e l’invio delle domande fornite dal Ministero dell’istruzione e del merito. Così il quotidiano potrà arrivare nelle classi in modo semplice e veloce.

Sono numerose le offerte che possono essere attivate. Eccone alcune. Se si sceglie, infatti, la versione digitale, il costo dell’abbonamento è di 90 euro per un anno, con un rimborso di 81 euro. In questo modo il giornale potrà essere letto direttamente dal pc, dal tablet e dallo smartphone.

Se invece si desidera sfogliare il quotidiano nella sua edizione cartacea, al prezzo di 273 euro saranno forniti 180 coupon per il ritiro di altrettante copie del quotidiano direttamente in edicola. Ma grazie al rimborso del 90% il costo complessivo dell’abbonamento sarà pari a soli 27,30 euro per un prezzo di ogni singola copia di appena 15 centesimi rispetto al prezzo pieno che è di 1,80 euro per ogni numero.

Un’occasione dunque per avvicinare il mondo della scuola a un’informazione autorevole e di qualità, grazie al lavoro che ogni giorno i giornalisti della nostra testata realizzano per raccontare fatti e protagonisti della cronaca nazionale e internazionale, così come quella delle nostre città.

E allora è adesso il momento di abbonarsi a La Nazione e sfruttare il contributo che consente di avere il quotidiano in classe a un prezzo assolutamente vantaggioso.