La musica è inclusiva: così l’orchestra accoglie tutti i bambini

La musica come prodigioso collante e filo che unisce tutti. Anche chi non può ascoltarla. È un progetto di educazione alla musica sicuramente innovativo e inclusivo quello che, dal dicembre scorso, ha coinvolto due classi della scuola primaria Balducci, che fa parte dell’Istituto Comprensivo 3, nell’ambito del progetto "Intrecci" promosso dal Comune di Sesto Fiorentino insieme all’Istituto Comprensivo 3, all’associazione di ricerca culturale italo cinese Yang Huang e alla Scuola di Musica "Bruno Bartoletti".

Nelle due classi, una seconda e una quarta, che accolgono due bambini che non parlano e non sentono ed alcuni alunni cinesi, è stata infatti creata un’orchestra di archi, più precisamente violini e violoncelli. Professionisti esperti della scuola di musica Bartoletti, in sinergia con gli insegnanti della scuola, hanno condotto le classi, un’ora la settimana, ad un percorso innovativo di apprendimento della musica e dello strumento basato sul metodo venezuelano Abreu che ha fatto nascere in Venezuela migliaia di orchestre giovanili. Attraverso percorsi corporei di ritmo, salti in cerchi colorati abbinati a note scritte su cartoncini dello stesso colore, piedi scalzi per sentire le vibrazioni, body percussions, movimenti guidati nello spazio, ritmi con palline da tennis, i bambini e le bambine delle due classi della scuola primaria Balducci coinvolte nel progetto sono giunti, tutti, insieme, a poter suonare violini e violoncelli con l’orchestra dei ragazzi e delle ragazze della scuola di musica Bruno Bartoletti annullando, proprio grazie alla musica, ogni differenza e disabilità.

Il ‘risultato’ del ’Progetto Orchestra’ sarà visibile sabato prossimo alle 15,30 nel Chiostro di Villa San Lorenzo con il concerto di fine anno dei ragazzi della Balducci e della scuola cinese a cura della scuola di musica Bartoletti.

Sandra Nistri