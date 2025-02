La Misericordia soccorre il padre. E il figlio aggredisce i volontari

L’ambulanza era partita dalla sede della Misericordia di Borgo San Lorenzo poco prima delle una di notte, tra venerdì e sabato. Direzione Razzuolo. Inviata dal 118 per soccorrere un uomo che aveva accusato un malore nella propria abitazione. L’attività sanitaria stava procedendo regolarmente quando è giunto un giovane, che si è messo a inveire contro i quattro soccorritori, i due volontari della Misericordia, e medico e infermiere dell’Automedica.

Sono stati momenti di forte tensione e anche di paura; alla fine tutto si è risolto, ma la vicenda avrà sicuramente conseguenze giudiziarie, per la denuncia che oggi sarà presentata davanti ai Carabinieri di Borgo San Lorenzo. Il giovane aggressore era uno dei figli dell’uomo soccorso. Ed è arrivato da fuori, con la sua auto che ha parcheggiato proprio dietro l’ambulanza, bloccandola. L’accusa rivolta a sanitari e squadra dei soccorritori era quella di aver tardato, di non essere arrivati in tempo.

Accusa peraltro infondata, perché i dati di percorrenza tra la partenza da Borgo San Lorenzo e l’arrivo nella frazione montana, situata lungo la strada Faentina, verso il passo della Colla, dimostrano che i tempi erano stati del tutto rispettati. Qualche minuto è occorso per trovare l’abitazione. In strada non c’era nessuno a far da riferimento, l’ambulanza è giunta fin verso il cimitero per poi tornare indietro. Il numero civico non c’era, i cellulari non funzionano. Ma alla fine una donna è uscita fuori a richiamare l’attenzione e i sanitari sono entrati. Poco dopo però è entrato in scena uno dei figli – con il fratello e la madre che invano cercavano di calmarlo -: offese pesanti, minacce di morte. In particolare quando il giovane autista volontario è salito sul mezzo, l’uomo ha aperto la portiera, gli ha strappato gli occhiali, lo ha strattonato, afferrandogli la faccia con una mano e puntandogli in faccia una chiave, mentre gli gridava minacce.

Alberto Corsinovi, presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana, nel denunciare l’accaduto, esprime la propria indignata preoccupazione: "Ancora una vile aggressione contro i volontari delle Misericordie impegnati in un intervento urgente di soccorso sanitario. Ora basta" dice. "L’episodio si commenta da solo -continua Corsinovi- ma evidentemente necessita di adeguate modalità di risposta sul piano della sicurezza, a tutela anche di tutti i nostri volontari. Dal luglio 2023 ho richiesto l’adozione di protocolli condivisi alle direzioni delle centrali operative 118 della Toscana per quantomeno limitare situazioni di pericolo".

Paolo Guidotti