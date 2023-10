La Misericordia prova a ripartire, Tanturli nominato provveditore

Rinasce la Misericordia di Pontassieve. Franco Tanturli è il nuovo provveditore, affiancato dal vice Massimiliano Poneti e dal Segretario Roberto Bollarino, coadiuvato dalla vice Edi Boccadarno. Eletto anche il collegio dei probiviri, con Carlo Cresci presidente e Giuseppe Di Pisa segretario. Dati alla mano, gli ultimi due anni della Misericordia sono stati realmente difficili. Prima con un acceso dibattito interno e, successivamente, un commissariamento tanto conseguente quanto lungo. Due anni circa (il Commissario è arrivato il 24 settembre 2001), nel corso dei quali non si e’ mai stati in grado - per mille motivi che ciascuno vede come giusti dalla propria parte - di procedere alle nuove elezioni.

La storia inizia con Andrea Ceccherini nel ruolo di Commissario. L’ex Provveditore della Misericordia di piazza del Duomo viene poi rimpiazzato da Gianni Salvadori, a sua volta sostituito da Simone Dal Pino. Il quale ha finalmente indetto le elezioni, che si sono tenute una decina di giorni fa. Alla fine, dunque, come in una favola dalla lieta conclusione, tutto vissero felici e contenti. Con - finalmente - una prospettiva di stabilita’ dirigenziale data dallo svolgimento della tanto agognata consultazione elettorale e dalla nascita del nuovo Magistrato della Confraternita. Con un elenco di nomi eletti in grado di rappresentare territorio, servizi e storia di quella che - a Pontassieve - è una vera e propria istituzione.

Leonardo Bartoletti