La memoria di un carabiniere eroe d’altruismo

Per la serie tematica “Il senso civico” il 23 settembre il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo da €. 1,25 dedicato al vicebrigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto per ricordare l’80° anniversario del suo sacrificio, con presentazione presso il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri a Roma dove sono custoditi i cimeli e gli oggetti che hanno fatto la storia dell’Arma. Nella vignetta del francobollo viene riprodotto un dipinto del maestro Luigi Valeno dal titolo “Il coraggio dell’amore” dove si raffigura l’eroico vicebrigadiere con sullo sfondo la bandiera italiana in un contesto metafisico dove un ufficiale tedesco di spalle simboleggia il plotone di esecuzione.

A Palidoro in quel tragico settembre 1943 a causa di un incidente era scoppiato un ordigno che aveva provocato la morte di due paracadutisti tedeschi e il ferimento di altri soldati e per rappresaglia le SS avevano catturato ventidue ostaggi per vendicare un attentato mai avvenuto.

Il vicebrigadiere Salvo Rosario Antonio D’Acquisto Comandante pro tempore della Stazione Carabinieri di Torrimpietra poco più che ventenne, trovò il coraggio di dire alle SS. che si trattava di un incidente e non di un attentato, ma purtroppo il comandante dei tedeschi doveva trovare a tutti i costi un colpevole e fu allora che Salvo D’Acquisto dichiarò di essere lui il responsabile salvando così la vita ai ventidue ostaggi.