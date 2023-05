La manifestazione

Si apre oggi a Borgo San Lorenzo un festival speciale. Non tanto per gli argomenti, che pure sono di grande attualità, ambiente ed energia, ma per i promotori. E’ infatti un gruppo di giovani mugellani, che si sono costituiti nell’associazione "Nuova Energheia", a farsi carico di ideare e organizzare questa tre giorni "Dalla parte del futuro". Passeranno tre pomeriggi a parlare di clima ed energie , mettendo sul tavolo anche la prospettiva nucleare.

E all’apertura, domani pomeriggio alle 17, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani e ai sindaci del Mugello, sarà presente anche, in collegamento video, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

L’iniziativa, che si tiene fino a domenica 28 maggio nell’auditorium Paola Leoni al Centro d’Incontro di Borgo San Lorenzo, in piazza Dante, è sostenuta anche dall’Unione dei Comuni del Mugello. E il presidente Stefano Passiatore è stato favorevolmente colpito da questa proposta: "E’ un’occasione di confronto e di divulgazione su temi cruciali. Che vengono affrontati da personalità di spessore, divulgatori e docenti universitari, e ciascuno, nel proprio campo, avrà la possibilità di dire la propria".

Saranno più di venti relatori, in sette diverse sezioni, e si parlerà di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, comunità energetiche, ma anche di nucleare. "Questo - specifica Passiatore - non significa avere una posizione nel merito, ma l’intento è di offrire strumenti di conoscenza a tutti i cittadini".