La magia di Villa Vittoria. Scrigno di tesori e cultura

“Villa Vittoria una storia tutta da scrivere”. La prestigiosa residenza della famiglia Contini Bonacossi e prima ancora degli Strozzi di Mantova, oggi sede di

Firenze Fiera, è ora raccontata in un volume realizzato da Firenze Fiera, in partnership con Le Gallerie degli Uffizi e l’Archivio di Stato di Firenze.

La pubblicazione è stata presentata ieri a Palazzo Pegaso da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera, Daniela Fattori, funzionaria all’Archivio di Stato e Simona Pasquinucci degli Uffizi.

Edito da Polistampa, il libro illustra la residenza un tempo scrigno di tesori d collezionati da Alessandro Contini Bonacossi e da sua moglie, Erminia Vittoria Galli, che la resero uno dei salotti culturali più frequentati in città da artisti, collezionisti, critici e storici dell’arte, e anche paradigma del design e gusto contemporaneo. Ciò grazie all’opera di Gio Ponti e Tomaso Buzzi incaricati, negli anni Trenta del Novecento, di progettare gli arredi della villa, dove la famiglia abitualmente risiedeva.

Il libro è diviso in tre parti: nella prima viene ripercorsa la storia della villa e della famiglia Contini Bonacossi alla luce di nuovi studi e testimonianze. La seconda ospita studi e ricerche condotte per la mostra “Vittoria Contini Bonacossi, i Diari” del 2021. Nella terza c’è il contributo di Massimo Ruffilli sulla nuova “Destinazione e destino di Villa Vittoria a Firenze” a sede del Centro Internazionale dei Congressi nel 1965, con la costruzione dell’Auditorium dell’architetto Pierluigi Spadolini. "E’ stata una bella ‘storia tutta da scrivere’ questo nuovo libro su Villa Vittoria - ha dichiarato Lorenzo Becattini - che sancisce ancora una volta la collaborazione fra Firenze Fiera, gli Uffizi e l’Archivio di Stato, affidando alla nostra società un ruolo di capofila di eventi e iniziative culturali per rafforzare la memoria storica e il prestigio delle sedi fieristico-congressuali".

Olga Mugnaini