La Luiss presenta a Firenze i suoi corsi di laurea magistrali Incontri anche con grandi aziende

La Luiss presenta oggi dalle 14 alle 18.30, presso il The Social Hub Florence in viale Lavagnini 70, i suoi corsi di laurea Magistrali del futuro tra Sostenibilità, Intelligenza artificiale e Diplomazia in vista dei test di ingresso che si svolgeranno online in sessione unica da mercoledì 12 a martedì 18 aprile. La chiusura delle iscrizioni ai test d’ingresso è fissata per il 3 aprile. Oltre alle presentazioni dell’offerta formativa Magistrale (14 corsi di laurea, di cui più della metà in lingua inglese, dall’economia al management, dagli studi politici alle relazioni internazionali, dal data science al marketing del mondo del fashion fino alle nuove frontiere della Intelligenza Artificiale) durante gli incontri sono previsti lavori di gruppo con aziende come Gucci, Ferragamo, Simest, Enel ed Euklid.