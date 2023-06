La grande notte di Tiziano C’è Ferro allo stadio

di Giovanni Ballerini

FIRENZE

"Le canzoni, le persone, questo tsunami che è arrivato nella mia vita. mi hanno cambiato, ma voglio pensare che mi abbiano cambiato in meglio. Tornare sul palco, cantare delle canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni e vedere che prendono forma, diventano qualcosa di sempre nuovo anche nel 2023, penso sia la magia vera della musica". Nel 2017 si era chiuso a Firenze l’ultimo tour di Tiziano Ferro. A sei anni di distanza il cantautore di Latina, classe 1980, torna in tournèe (Oltre 500 mila biglietti venduti) e finalmente oggi alle 21 sarà in concerto con il suo Tzn Tour 2023 allo Stadio Comunale Artemio Franchi per proporre anche a Firenze i suoi successi e le canzoni del suo nuovo album ’Il mondo è nostro’. Sono ancora disponibili biglietti per il concerto fiorentino su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

"Questo non è il tour di un disco – tiene a porre l’accento Tiziano Ferro -. È un tour che senza tutto quello che c’è stato in mezzo credo non sarebbe mai esistito. E’ una cosa proprio nuova e per questo ho voluto chiamarlo 2023. È come tracciare una linea. È il tour del ritrovamento di me stesso ma anche del ritorno in un mondo in cui nel frattempo è cambiato tutto". Quello ideato da Tiziano è uno spettacolo intenso ed emozionante in cui al centro c’è la musica: oltre 30 brani, che ripercorrono la ventennale carriera dell’artista, da ’Xdono’ e ’Sere nere’ a ’La Prima festa del papà’, da ’Accetto miracoli’ che aprirà il set a ’Il Sole Esiste Per Tutti’ che lo chiuderà, senza scordare il nuovo singolo ’Destinazione mare’.

"Mi piace l’idea di poter scegliere tra tantissime canzoni. Quando vado a vedere gli artisti dal vivo mi piace ascoltare la loro storia attraverso le loro canzoni perché è diventata anche la mia, sono cresciuto con loro. E credo che questo sia un grande privilegio. E io faccio lo stesso: racconto la mia storia che però è stata condivisa da tante persone che l’hanno fatta anche un po’ loro". Per rendere palpitante il suo live sound Tiziano, che anche in questo tour sfoggerà abiti di Dolce & Gabbana, avrà con sé una band molto motivata, con Luca Scarpa alla direzione musicale e pianoforte, Davide Tagliapietra e Corey Sanchez alle chitarre , Christian Rigano ai keyboard, Gary Novak alla batteria e Timothy Lefebvre al basso.