La gran boutique della Fondazione Ant. Appuntamento alle Leopoldine con il mercato delle griffe famose

Shopping Solidale della Moda oggi dalle 14 alle 19 nella Sala delle ex Leopoldine, piazza Tasso 7, che per l’occasione si trasformerà in una grande boutique dove trovare capi di abbigliamento, accessori, pelletteria, bijoux, luxury brand e profumeria messi a disposizione da tantissime aziende di moda allo scopo di raccogliere fondi a favore di Fondazione Ant. L’evento è organizzato dalla Delegazione Ant di Firenze con il patrocinio del Comune. Sarà possibile trovare tra i donatori Salvatore Ferragamo, Trussardi, Patrizia Pepe, Stefano Ricci, Liu Jo, Tod’s, La Carrie, Gaelle, Marc Ellis, Burberry, Roy Rogers, Gallo, Angela Caputi, Lorenzo Villoresi, Dr. Vranjes e molte altre prestigiose aziende del territorio toscano. Il ricavato andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che Ant offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in dieci regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia).