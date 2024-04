La giunta in un libro di 112 pagine. Ma è polemica sull’uso dei fondi

Un libro da 112 pagine sull’attività amministrativa della giunta Fallani. Stampato in 2mila copie, sarà presentato il 9 aprile nell’evento che l’amministrazione sta organizzando. L’iniziativa andrà in scena, il prossimo martedì alle 21, all’Auditorium Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci e i dieci anni del sindaco Fallani saranno raccontati con le voci dei protagonisti, le immagini, i video più rappresentativi. Alla serata sarà presente anche tutta l’attuale Giunta Comunale. Per quanto riguarda il volume realizzato, con determinazione che arriva direttamente dallo staff del sindaco l’incarico è stato dato, con affidamento diretto, a un’azienda del territorio, la Dega solution di San Colombano che riceverà la somma di 19.764 euro non solo per la stampa, ma anche per creare una video presentazione e del materiale digitale per promuovere l’evento.

La decisione di usare soldi pubblici per un libro celebrativo sull’attività dell’amministrazione, senza il contradditorio dell’opposizione, ha sollevato però le critiche dell’opposizione stessa: "Questi denari – ha detto Enrico Meriggi, in foto, (misto di minoranza) – potevano essere usati per esempio per installare l’aria condizionata al nido Bianconiglio, dove ci sono bambini che soffrono un caldo asfissiante d’estate. Decidere di stamparsi l’album dei ricordi mi sembra una pessima scelta da parte di un’amministrazione che ha puntato da sempre più all’apparire che all’essere. Se volevano fare un libro per auto celebrarsi, sarebbe stato più opportuno politicamente pagarselo invece di usare i soldi dei contribuenti".