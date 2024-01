La gara dei Pulcini da libro Cuore. Squadre miste per far giocare tutti

Una bella storia di calcio e di fairplay fra Rinascita Doccia-Sales nella categoria Pulcini (anno 2013). "E’ stata una partita inaspettatamente straordinaria - racconta il presidente della Sales, Maurizio Razzi -. Sabato scorso abbiamo assistito ad un evento che va ben oltre il semplice gioco. Una partita che ha trasformato un pomeriggio qualunque in una lezione di vita, di amicizia e di valori sportivi. La nostra squadra si è presentata al campo sportivo di Doccia con 8 atleti, per una sfida 7 contro 7 della scuola calcio categoria Pulcini. E la società di casa è stata di una sportività unica dimostrando che nel calcio, come nella vita, la vera magia accade quando non ce l’aspettiamo".

Il presidente Razzi è un fiume in piena: "Arrivati al terzo tempo, previsto dal regolamento dell’attività di base, i nostri ragazzi erano visibilmente stanchi. Con solo un cambio a disposizione la fatica si faceva veramente sentire, mentre il Rinascita Doccia, con una rosa di 13/14 giocatori, poteva permettersi di mantenere i suoi atleti freschi e riposati alternando la loro presenza sul campo.

Ma ecco che il calcio ha mostrato il suo volto più bello e sorprendente. I mister, con uno spirito di collaborazione eccezionale, hanno deciso di mescolare le squadre. Tre o quattro atleti del Doccia sono entrati a far parte della nostra Sales, trasformando gli avversari in compagni di squadra.

E’ stato un momento fantastico con in campo squadre miste, in cui la rivalità ha lasciato spazio a un’amicizia spontanea e genuina, una di quelle che solo lo sport sa creare".

Felici sugli spalti i genitori con i bambini che in campo si sono divertiti come mai prima, giocando con una gioia e un entusiasmo che ha contagiato tutti. Ma la vera magia è andata oltre con il mister della Sales che tifava per i ragazzi del Doccia, ora compagni dei piccoli campioni gialloblù e l’istruttore del Rinascita Doccia che tifava per i Pulcini della Sales. Da ricordare che in queste categorie della Scuola calcio non c’è un arbitro ufficiale, le gare sono su tre tempi, i cambi sono volanti e non esiste una classifica ufficiale della Federcalcio.

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente del Rinascita Doccia, Adriano Bruscagli: "Una scena che riempie il cuore, che mostra quanto il calcio possa essere una scuola di vita, dove i valori come il rispetto, la solidarietà e il divertimento condiviso prevalgono su ogni forma di rivalità esasperata. Ringrazio gli allenatori delle squadre e tutto lo staff, vere guide che insegnano ai nostri ragazzi non solo a giocare a calcio, ma a crescere come persone. E grazie ai ragazzi della Sales e del Rinascita Doccia per aver accettato questo gioco di unire le forze e aver dimostrato che, prima di essere avversari, siamo tutti parte di una grande famiglia sportiva. Questa esperienza rimarrà nei cuori di tutti noi, una meravigliosa storia che ci ricorda perché amiamo questo sport".

Dopo tanti episodi negativi, di violenze verbali e fisiche negli ultimi anni, sia in campo che fuori, il mondo del calcio giovanile regala una perla preziosa da conservare con cura, una lezione per tutti. Grandi e piccini posso imparare davvero a volersi bene, al di là del sano agonismo sportivo.