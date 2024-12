La furia cieca che uccise Niccolò Ciatti. In due puntate i retroscena dell’omicidio

Niccolò, la furia cieca di un assassino. È stato ucciso in vacanza, su una pista da ballo, da un coetaneo mai visto né conosciuto: le prossime due puntate dei nostri podcast, ’Lo dice La Nazione’, saranno dedicate all’omicidio Ciatti. In questa il racconto, i retroscena, gli aspetti criminologici analizzati da Veronica Bellini. Nella seconda puntata, invece, il calvario giudiziario e la fuga dell’assassino, nonostante le condanne. Niccolò Ciatti è morto nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. Il giovane fiorentino venne ucciso con un calcio alla testa durante un pestaggio avvenuto dentro una discoteca. Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni di carcere in Spagna e a 23 in Italia per l’omicidio, risulta latitante.

