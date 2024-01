La Fratellanza. Militare spegne 146 candeline

Grande festa, ieri, per i 146 anni dalla fondazione della Fratellanza Militare di Firenze. Durante la cerimonia, che si è svolta nella storica sede di piazza Santa Maria Novella, erano presenti tanti volontari e fiorentini che hanno voluto partecipare all’importante traguardo della Pubblica Assistenza. A fare gli onori di casa, il presidente Giovanni Ghini e tutto il Consiglio che hanno premiato i militi anziani, i donatori di sangue e tutti coloro che si prodigano per la città e per le persone più sfortunate. "Un ringraziamento particolare a tutti gli uomini e le donne della nostra amata Fratellanza che ogni giorno compiono un bellissimo gesto di amore donando il loro tempo a tutti noi", ha detto il presidente Ghini. Una giornata, quella di ieri, che ha messo in evidenza lo stretto legame tra Firenze e l’associazione.

A.P.