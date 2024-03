La fiorentinità in Santa Croce. Per celebrare l’arte e il gusto

FIRENZE

Per tutto il weekend di Pasqua, in città, si celebra il "Firenze Craft", un appuntamento con l’arte e il gusto fiorentino in piazza Santa Croce. Da venerdì a lunedì in mostra e vendita i migliori prodotti dell’artigianato artistico e di quello agroalimentare.

Con 36 eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale e 25 del settore agroalimentare, "Firenze Craft" promette di essere un’occasione per immergersi nell’autenticità e nell’alta qualità dei prodotti fiorentini. Dall’oreficeria alla ceramica, dalla moda ai complementi di arredo, dai giocattoli al mosaico, passando per olio, vino, pasta fresca, liquori, pasticceria, miele, confetture e tanto altro, ce ne sarà obiettivamente per tutti i gusti. L’evento, organizzato da Cna Firenze Metropolitana in collaborazione con Comune di Firenze, si svolgerà dalle 10 alle 20 e offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare creazioni uniche che simboleggiano l’identità, la bellezza e il gusto del territorio.

In aggiunta alla mostra mercato, sono previsti anche eventi collaterali che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Venerdì, dalle 14,30 alle 17,30, si terrà il Food Challenge per il Miglior Pan di Ramerino. Sabato, dalle 15, ci sarà il laboratorio di pittura e decorazione delle uova sode, riservato principalmente ai bambini per far riscoprire loro tradizioni tipiche pasquali. Infine, domenica alle 16,30: l’apertura di un gigantesco uovo di cioccolato artigianale con successiva degustazione. "Firenze Craft è un evento che riflette l’anima e l’orgoglio della nostra comunità artigiana - dice Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze - e che non solo celebra il vero artigianato, ma contribuisce anche a promuovere l’attività economica locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e apprezzare l’alta qualità dell’hand made che caratterizza Firenze e la Toscana".

Sarà presente venerdì anche l’assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini: "Sarà una ottima occasione di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze artigiane in un contesto di iniziative". L’ingresso all’evento e la partecipazione agli eventi collaterali sono gratuiti.

Linda. C.