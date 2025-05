La figura di Baccarini in una collana

Libro Aperto, la Fondazione culturale senza scopo di lucro e frutto di volontariato, le cui edizioni sono dirette da Antonio Patuelli, ha pubblicato nella collana "Le riedizioni dei Classici" una biografia di Alfredo Baccarini (nella foto) elaborata da Giulio Fabbri nel 1896 e dedicata dall’autore a Maria Rava, figlia di Alfredo Baccarini e consorte di Luigi Rava, che fu l’erede morale di Alfredo Baccarini. Il volumetto, di 36 pagine, è corredato dalla postfazione di Antonio Patuelli che riprende quanto da egli scritto nel 1990 nel centenario della scomparsa di Baccarini.

Nel libro si ripercorre la biografia di Alfredo Baccarini che era nato a Russi (Ravenna) nel 1826, fervente patriota risorgimentale in Romagna e in Emilia, con un brillante curriculum di ingegnere esperto particolarmente in problemi idraulici e ferroviari. Patuelli ricorda che Baccarini realizzò il sogno di Cavour di accorciare le distanze dell’Italia unita con le strade ferrate. Eletto per quasi vent’anni alla Camera dei Deputati, dal 1874 sino alla scomparsa, Baccarini fu a lungo ministro dei Lavori Pubblici, dando impulso a lavori straordinari di bonifica e di costruzione di ferrovie, strade, porti. Era spronato da un preciso disegno per far fronte alla disoccupazione e dare una risposta costruttiva ai bisogni sociali dell’epoca.

