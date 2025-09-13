Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Firenze
CronacaLa Festa dell’Uva allo Storico Mercato Centrale si veste di solidarietà
13 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
La Festa dell’Uva allo Storico Mercato Centrale si veste di solidarietà

Martedì 16 settembre, dalle 20, schiacciata con l’uva, piatti tipici della cucina fiorentina, vini toscani e il banco per acquistare la maglia di Corri la Vita 2025

Firenze, 13 settembre 2025 - Martedì 16 settembre, dalle ore 20, al piano terra dello Storico Mercato Centrale torna la Festa dell’Uva, appuntamento ormai tradizionale per celebrare sapori, storia e socialità nel cuore di San Lorenzo. L’ingresso è libero per una serata in cui gustare la schiacciata con l’uva preparata dai forni storici del quartiere, piatti tipici della cucina fiorentina e vini toscani. Novità di quest’anno, all’interno della festa sarà presente anche un banco dedicato a Corri la Vita 2025, la corsa benefica che si terrà a Firenze domenica 28 settembre per raccogliere fondi contro il tumore al seno: qui sarà possibile acquistare la maglia ufficiale dell’iniziativa. Durante la serata saranno premiate due attività storiche del quartiere con il riconoscimento Labor Omnia Vincit, che ogni anno viene assegnato a persone o realtà distintesi per il loro impegno nel rione. Il premio, nato dalla collaborazione con lo studioso e storico Luciano Artusi, valorizza le attività che preservano la storicità della vita fiorentina e custodiscono la tradizione del quartiere. "Un modo per valorizzare il mercato e il quartiere di San Lorenzo – spiega Massimo Manetti, presidente del consorzio del Mercato Centrale – e favorire la relazione tra residenti e commercianti. Un’occasione per invitare tutti i fiorentini a scoprire la bellezza della nostra storia e della nostra identità".

