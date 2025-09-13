La Festa dell’Uva allo Storico Mercato Centrale si veste di solidarietà

Firenze, 13 settembre 2025 - Martedì 16 settembre, dalle ore 20, al piano terra dello Storico Mercato Centrale torna la Festa dell’Uva, appuntamento ormai tradizionale per celebrare sapori, storia e socialità nel cuore di San Lorenzo. L’ingresso è libero per una serata in cui gustare la schiacciata con l’uva preparata dai forni storici del quartiere, piatti tipici della cucina fiorentina e vini toscani. Novità di quest’anno, all’interno della festa sarà presente anche un banco dedicato a Corri la Vita 2025, la corsa benefica che si terrà a Firenze domenica 28 settembre per raccogliere fondi contro il tumore al seno: qui sarà possibile acquistare la maglia ufficiale dell’iniziativa. Durante la serata saranno premiate due attività storiche del quartiere con il riconoscimento Labor Omnia Vincit, che ogni anno viene assegnato a persone o realtà distintesi per il loro impegno nel rione. Il premio, nato dalla collaborazione con lo studioso e storico Luciano Artusi, valorizza le attività che preservano la storicità della vita fiorentina e custodiscono la tradizione del quartiere. "Un modo per valorizzare il mercato e il quartiere di San Lorenzo – spiega Massimo Manetti, presidente del consorzio del Mercato Centrale – e favorire la relazione tra residenti e commercianti. Un’occasione per invitare tutti i fiorentini a scoprire la bellezza della nostra storia e della nostra identità".