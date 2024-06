La Fanfara dei Carabinieri protagonista venerdì a Villa Vogel con brani popolari e marce militari

Il Parco di Villa Vogel in via Canova 77 sarà il suggestivo scenario di un evento musicale unico e imperdibile. Venerdì 21 giugno, alle 18, la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, diretta dal Maestro Ennio Robbio, darà inizio a una serata ricca di musica e tradizione. La Fanfara, composta da talentuosi musicisti e diretta con maestria dal Maestro Robbio, attraverserà il parco regalando al pubblico una serie di brani popolari e marce militari. La formazione musicale, conosciuta per la sua precisione e per la qualità delle esecuzioni, promette di coinvolgere e emozionare con una performance che unisce passione e disciplina militare. Dopo la Fanfara, la serata continuerà alle 21 con il Piccolo Coro Melograno che presenterà il concerto corale "Cantare in Coro...senza Rete".